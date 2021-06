Śląskie. DPS w Wilkowicach z nowym ogrodem

Śląsk. W DPS-ie w Wilkowicach oddano do użytku ogród

To będzie pierwsze lato, kiedy podopieczni wilkowickiego DPS będą mieli do dyspozycji ogród. - Dzięki staraniom śp. wicestarosty Grzegorza Szetyńskiego udało się kupić sporą działkę na tyłach placówki. Szef pomógł ją także urządzić, dostaliśmy w darowiźnie od niego mnóstwo roślin, m.in. maliny i borówki, być może mieszkańcy jesienią będą robili przetwory - mówi Skurska. - Dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników domu powstało miejsce, które zachwyca. Co najważniejsze jest ono dostępne dla każdego mieszkańca placówki. Odpowiedni dobór roślin pobudza zmysły i tworzy niezwykłą atmosferę - mówiła na otwarciu Barbara Adamska, członek zarządu Powiatu Bielskiego.