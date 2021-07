Śląskie. Co nas czeka w pogodzie w poniedziałek? Czy będą burze?

Będzie za to ciepło. Nad Polskę wciąż napływa gorące powietrze pochodzenia zwrotnikowego znad Północnej Afryki. Rano termometry wskazywały od 15 do 18 stopni Celsjusza. Jedynie w wyższych partiach gór było chłodniej np. na Hali Miziowej było 12 stopni Celsjusza, W kolejnych godzinach temperatura wzrośnie. W najcieplejszym momencie dnia może wynieść nawet około 25/28 stopni Celsjusza. Na zachodzie i nad morzem będzie jeszcze cieplej, bo termometry pokażą do 30/31 stopni Celsjusza.