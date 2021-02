Śląskie. Awaria dostaw ciepła w Zabrzu i Bytomiu. Prezydent Mariusz Wołosz zwołuje sztab kryzysowy

Ciepło ma być dostarczane bez przerwy, ale w mniejszej ilości; kaloryfery będą chłodniejsze – wynika z informacji Fortum. W nocy z poniedziałku na wtorek i z wtorku na środę w regionie przewidywane są znaczne spadki temperatury: do minus 18-19 stopni Celsjusza.

"Jak informuje dostawca ciepła dla Bytomia i Zabrza - firma Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. - z powodu awarii nowego kotła na terenie elektrociepłowni w Zabrzu wystąpią zakłócenia dostaw ciepła na terenie Zabrza i Bytomia" – napisano w poniedziałek ok. godz. 20 na facebookowych profilach obydwu samorządów.

- Ciepło będzie dostarczane bez przerwy, ale w mniejszej ilości, a kaloryfery będą chłodniejsze. Kocioł jest na gwarancji, dlatego natychmiast skontaktowaliśmy się z jego producentem, który określi przewidywany czas naprawy. Za wszelkie niedogodności przepraszamy - przekazał Jacek Ławrecki, rzecznik Fortum Power and Heat Polska.

W nocy i nad ranem we wtorek temperatura w zachodniej części województwa śląskiego ma spaść do minus 13 stopni Celsjusza. W ciągu dnia ma się ocieplić maksymalnie do minus 5.