Śląsk. Pojedziemy Kolejami Śląskimi z Katowic do Krakowa. Bilet ma być tańszy niż przejazd autostradą A4

Koleje Śląskie zapowiedziały uruchomienie nowego połączenia. Od 13 grudnia będzie można pojechać z Katowic do Krakowa. Ceny biletów będą te same, co w Polregio, a same bilety – honorowane przez obydwu przewoźników.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Pociągami Kolei Śląskich pojedziemy z Katowic do Krakowa. (Koleje Śląskie)