Śląsk. Okradł pracodawcę, posiadał marihuanę i pijany opiekował się dzieckiem

Odpowie z kilku kodeksów

35-latek odpowie nie tylko za kradzież i posiadanie środków odurzających, ale również za nieodpowiednie sprawowanie opieki na dzieckiem. Zgodnie z art. 278 Kodeksu karnego, za przywłaszczenie cudzej rzeczy ruchomej grozi kara od 3 do 5 lat pozbawienia wolności. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii w art. 62 ust. 1 określa karę za posiadanie środków odurzających lub substancje psychotropowe, jaką jest pozbawienie wolności do lat 3. Za wykroczenie określone w art. 106 Kodeksu wykroczeń, jakim jest dopuszczenie do przebywania małoletniego do lat 7 w okolicznościach niebezpiecznych, grozi kara nagany lub grzywny.