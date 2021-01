Śląsk. Lockdown w Polsce. Prezydent Bytomia analizuje cofnięcie opłaty koncesyjnej restauratorom

Bytomscy przedsiębiorcy zaapelowali do prezydenta Mariusza Wołosza o umorzenie lub zmniejszenie kwoty opłaty koncesyjnej – od 3 do 11 tysięcy złotych. Odpowiedź: "może być to wadliwe prawnie".

Śląsk. Bytomscy przedsiębiorcy zaapelowali do prezydenta Mariusza Wołosza o ulgi z powodu lockdownu.