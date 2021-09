Śląsk. Dyniowe pole rośnie wokół nich…sprawdźcie, nie tylko w Halloween

To kojarzące się przede wszystkim ze świętem Halloween warzywo – choć pod względem botanicznym to podobno owoc, ma wiele odmian i barw. Tu, u Państwa Makowskich, jest ich 40…nie, nie – nie sztuk, odmian. A sztuk niezliczona ilość. Sami właściciel stracili już rachubę. Bo któż by to liczył? Przecież nie o to chodzi.