Śląsk. Czasem wystarczy rozmowa. Bytomski Telefon Seniora spełnia swoją rolę

W projekcie biorą udział trzy polskie miasta: Bytom, Rybnik i Wałbrzych. Bytomski Telefon Seniora to efekt współpracy Urzędu Miejskiego w Bytomiu z Centrum Doradztwa Strategicznego z Krakowa.

Bytomski Telefon Seniora stanowi element większego przedsięwzięcia – realizowanego od 2018 roku projektu unijnego "Halo Aktywni 60+". Opiewa na prawie 850 tys. zł. Będzie działał co najmniej do 2023 r., od 1 czerwca 2021 roku koordynację projektu przejmie Miasto Bytom.

- To nowatorski, pilotażowy projekt w Polsce, a wzorowaliśmy się na centrum telefonicznym prowadzonym przez seniorów w łotewskiej Rydze. Tamten projekt funkcjonuje od 2015 roku i okazał się sukcesem, podobnie jest w Bytomiu – zapewnia Dagmara Bieńkowska, koordynatorka projektu z Centrum Doradztwa Strategicznego.

Starsi mieszkańcy Bytomia chętnie dzwonią pod numer 32 784 78 48 , pod którym mogą zasięgnąć porady, pomocy, jak również porozmawiać na różne tematy z seniorami-wolontariuszami, którzy dyżurują od poniedziałku do środy w godzinach od 10.00 do 14.00. W tym czasie odbierają telefony, wyszukują informacje, a także oddzwaniają do osób, które próbowały się połączyć poza godzinami dyżurów.