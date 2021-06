Rybnik. Ma być zdrowo i ładnie, kolejne budynki przejdą termomodernizację

- Prowadzimy inwestycje w budynkach mieszkalnych, w których znajdują się przestarzałe źródła węglowe, głównie piece kaflowe. Są one zastępowane albo źródłem gazowym albo budynek zostaje podłączany do sieci ciepłowniczej. To pozwoli na wyeliminowanie praktycznie całej niskiej emisji, którą dotychczas generowały objęte inwestycjami budynki – tłumaczy Artur Gliwicki, dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.