Ruda Śląska. Pożar budynku wielorodzinnego. 28 osób ewakuowanych

Ruda Śląska. Pożar budynku wielorodzinnego

Ewakuowane po pożarze osoby są obecnie u swoich bliskich. Jeszcze we wtorek, 13 kwietnia, zapadnie decyzja, którzy z nich będą mogli wrócić do swoich mieszkań. - Dach jest zabezpieczony, więc nie leje się do środka – powiedział Kita.