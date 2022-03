Pszczyna. Z nożem na 15-latka. Poszło o córkę

Policja szybko ustaliła miejsce zamieszkania "troskliwego" ojca. Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości wykazało u niego ponad 2,5 promila. Po wytrzeźwieniu przedstawiono mu zarzut zmuszania do określonego zachowania, za który grozi kara do 3 lat więzienia. W piątek Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec sprawcy środka zapobiegawczego w postaci dozoru policyjnego połączonego z zakazem zbliżania się do pokrzywdzonego, a także zakazem kontaktowania się z nim. O dalszym losie sprawcy zdecyduje Sąd.