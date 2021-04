Pszczyna. Krok od tragedii. Mężczyzna potrącony przez pociąg

Do groźnego wypadku doszło w Pszczynie. W nocy z soboty na niedzielę (3/4 kwietnia) pociąg potrącił młodego mężczyznę. Poważnie rannego do szpitala przetransportował go helikopter LPR.

Pszczyna. Transport poszkodowanego odbył się z problemami. Źródło: pless.pl