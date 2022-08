Pędził na wesele. Po dachowaniu zaproponował policjantom łapówkę

Mężczyzna został zatrzymany. Teraz o karze dla katowiczanina zadecyduje sąd. Za to, że nie zastosował się do sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, grozi mu kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Z kolei za obietnicę łapówki kodeks karny przewiduje od roku do 10 lat więzienia.