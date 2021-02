Ornontowice. Nudziło im się. Wpadli na głupi pomysł

Komenda policji w Orzeszu poinformowała o zatrzymaniu dwóch mężczyzn, 29-latka i 16-latka. Do interwencji mundurowych doszło w miniony piątek, 5 lutego, na jednym z osiedli mieszkaniowych w Ornontowicach przy ulicy Żabik. Późnym wieczorem obaj mężczyźni postanowiła się zabawić. Niestety, wykazali się przy tym głupotą. Formą rozrywki okazało się rzucanie w budynek kamieniami, co skoczyło się fatalnie. Jeden z nich trafił bowiem w okno mieszkania 60-letniej kobiety. Kamień zbił szybę i przy okazji uszkodził część kuchennego blatu.

Ornontowice. Rzucali w blok kamieniami, aż trafili w okno

Sprawcy błyskawicznie zostali zatrzymani i przewiezieni do komendy w Orzeszu. Starszy z wandali był kompletnie pijany. Badanie alkomatem u 29-latka wykazało ponad dwa promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Noc spędził w policyjnej izbie zatrzymań, by następnego dnia usłyszeć zarzut zniszczenia mienia. W trakcie przesłuchania 29-latek przyznał, że wypił za dużo alkoholu, lecz nie potrafi wytłumaczyć, co nim wtedy kierowało. Zaczął rzucać kamieniami, bo się nudził. Złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze i zobowiązał się do naprawienia wyrządzonej kobiecie szkody.