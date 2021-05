Mysłowice. Proszę państwa, oto miś

To tam, od 2006 r. przebywa inspirowany filmem z 1981 r. miś. Wykonany z wikliny, mierzący 6 m i ważący ok. 900 kg, swą posturą przypomina wyrośniętą maskotkę. W 2006 r. stanął na mysłowickim rynku podczas 14. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Wylicytowany został przez anonimowe małżeństwo, które zdecydowało się go przekazać do Muzeum Miasta. Pierwotnie miał zostać przetransportowany śmigłowcem, ostatecznie jednak przewiozła do ciężarówka. Specjalny dźwig ustawił go przed wejściem do Centralnego Muzeum Pożarnictwa, w którego obiekcie znajduje się muzeum.