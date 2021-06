Mikołów. Uciekał przed policją, o mało nie doprowadził do tragedii

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 31 maja. - Około godziny 20.00 policjanci mikołowskiej grupy "Speed”, jadąc ulicą Owsianą w Mikołowie, zauważyli kierującego samochodem marki bmw, który z dużą prędkością wjechał na krajową wiślankę. W momencie dojazdu do skrzyżowania z ulicą Plebiscytową kierowca nie zważał ma sygnalizację świetlną i przejechał je czerwonym świetle. Wtedy mundurowi postanowili zakończyć "wyczyny" kierowcy bmw. Włączyli sygnały w radiowozie, dając mężczyźnie znak do zatrzymania się – opisuje komenda w Mikołowie.