Mikołów. Dobry sąsiad na wagę złota, może uratować życie

Mikołów. Bezcenna sąsiedzka pomoc

Na miejscu pojawili się policjanci, strażacy oraz załoga karetki pogotowia ratunkowego. Po wyważeniu drzwi w mieszkaniu znaleziono leżącą na podłodze 67-latkę. Kobieta była przytomna, jednak wymagała hospitalizacji. Trafiła do szpitala.

Policjanci podkreślają, że zachowania seniorki to dowód na to, że dobre relacje między ludźmi i zwykła (niezwykła) sąsiedzka pomoc, stają się bezcenne. Mogą ułatwić codzienne funkcjonowanie, a kiedy ratuje życie - jest na wagę złota. Wzajemne wsparcie i troska o los drugiego człowieka daje poczucie bezpieczeństwa, będąc jednocześnie wzorem do naśladowania.