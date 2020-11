Koronawirus. Zmarł 4-miesięczny chłopiec zakażony COVID-19. Oświadczenie szpitala

O śmierci 4- miesięcznego chłopca z powiatu cieszyńskiego poinformowała we wtorek Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach. To najmłodsza ofiara SARS-CoV-2 w Polsce. Maluch trafił do Górnośląskiego Centrum Zdrowa Dziecka w Katowicach z pozytywnym wynikiem na COVID-19 oraz zapaleniem płuc.