Koniec głośnej sprawy związanej z molestowaniem kobiet

Do pierwszego ataku doszło w połowie grudnia 2018 r. w dzielnicy Dźbów. Jak ustalili wtedy śledczy, pokrzywdzona wyszła z autobusu. Tuż za nią wysiadł jakiś mężczyzna. Kobieta została zaatakowana, gdy szła do domu. Charakter ataku wskazywał na motyw seksualny. Na szczęście napastnik został spłoszony, a kobieta nie doznała żadnych obrażeń.

Do zatrzymania przestępcy doszło w kwietniu, zaraz po tym, jak właśnie na Stradomiu zaatakował 16-latkę. Zgromadzone przez śledczych materiały, pozwoliły sporządzić i skierować przeciwko młodemu mężczyźnie akt oskarżenia do sądu.

Odpowiadał on za doprowadzenie przemocą pięciu kobiet w wieku od 16 do 40 lat do poddania się innej czynności seksualnej. W każdym przypadku mężczyzna działał w ten sam sposób – upatrywał swoją ofiarę w środkach komunikacji miejskiej i wysiadał na tym samym przystanku, co ona. Po kilkudziesięciu metrach decydował się zaatakować i wykorzystać bezbronność oraz zaskoczenie ofiar. Za każdym razem uciekał spłoszony.