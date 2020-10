Kobiernice. Wybuch gazu w domu jednorodzinnym. Nie żyje kobieta.

Do eksplozji doszło około godziny 8.00. Z jej powodu zawaliła się połowa domu. Spod gruzów wyciągnięto dwoje dzieci w wieku 3 i 5 lat, a także trzy osoby dorosłe. Są przewożone do szpitali. Ich życiu nic nie zagraża. - W budynku zameldowanych było dziewięć osób, ale w trakcie wybuchu znajdowało się w nim sześć. M.in. jedno z dzieci było w szkole – wyjaśnił wójt Porąbki, Paweł Zemanek, który w rozmowie z Polską Agencją Prasową zapewnił, że gmina pomoże poszkodowanym. - Pracujemy już nad tym. Do budynku nie mogą wrócić. Jest sąsiedzka pomoc. My także pomożemy – powiedział.