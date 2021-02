Katowice. Wszystkie nasze serca mogą uratować to jedno małe

To właśnie lekarze z Lucile Packard Children’s Hospital w Stanford w USA mogą uratować jego życie…i to już w marcu. By tak się stało, konieczne są jednak spore fundusze. Fundusze, choć ogromne – bo w kwocie 4,5 miliona złotych, dla Państwa Filipowskich konieczne do zdobycia. Inaczej małe serce przestanie bić. ”To operacja ostatniej szansy. Jeśli do niej nie dojdzie, synek umrze na naszych oczach. To będzie już jego trzecia walka i mamy nadzieję, że ostatnia. Operacja musi odbyć się jak najszybciej, bo z każdym miesiącem szanse na jej powodzenie są coraz mniejsze. Serce Olusia słabnie każdego dnia…” – przyznają zrozpaczeni rodzice.