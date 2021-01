Katowice. Trzy godziny, ponad 500 miejsc i 700 wniosków

Mimo, że miejsce to będzie najmowane i zanim się je otrzyma trzeba spełnić kilka warunków wiele osób postanowiło złożyć wniosek. Wniosek, by w przyszłości móc zamieszkać w malowniczym otoczeniu, jakim jest katowicki Nikiszowiec.

Od blisko dwóch lat w tej części Katowic powstaje największa w Polsce inwestycja w ramach rządowego programu mieszkaniowego Mieszkanie Plus. Osiedle Nowy Nikiszowiec - na prawie 5,5-hektarowej działce przy ul. Górniczego Dorobku, będzie sąsiadowało z najbardziej rozpoznawalnym zabytkowym osiedlem robotniczym w kraju. Nic więc dziwnego, że w tak krótkim czasie do najmu 513 mieszkań zgłosiło się prawie 700 osób. I to on-line, choć termin naboru był kilkukrotnie przesuwany.