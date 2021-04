Katowice. Sezon otwarty. Rowery czekają na klientów

System w Katowicach będzie funkcjonował do 1 listopada, przy zachowaniu środków ostrożności związanych z zagrożeniem epidemicznym. W czwartek, 1 kwietnia, uruchomiono 85 stacji, w tym 71 miejskich i 14 sponsorskich. W kolejnych miesiącach ruszyć mają m.in. dwie stacje z budżetu obywatelskiego. Liczba rowerów ma przekroczyć 800. Miasto zapłaci za system w tym roku 5,7 mln zł.

Katowice. Ruszyły wypożyczalnie rowerów

- System będzie funkcjonował przy zachowaniu dodatkowych środków ostrożności związanych z utrzymującym się zagrożeniem epidemicznym. Zobowiązaliśmy operatora systemu, firmę Nextbike, do codziennego odkażania rowerów. Zachęcamy przy tym do korzystania z aplikacji mobilnej w celu wypożyczenia roweru. – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Rowery miejskie są w Katowicach środkami transportu indywidualnego, a w ostatnich latach stały się dla tysięcy osób alternatywą dla transportu publicznego, co w czasie epidemii ma duże znaczenie, w szczególności dla osób codziennie dojeżdżających do pracy. Katowicka sieć wypożyczalni rowerów z roku na rok jest coraz większa. W 2015 roku testowo uruchomiono trzy stacje, w roku 2019 było ich 76, a w 2020 – 83. Planuje się, że w bieżącym roku całkowita wielkość systemu wyniesie 107 stacji. Rośnie także liczba osób wykorzystujących ten środek transportu. W ubiegłym roku zarejestrowało się 8112 nowych użytkowników rowerów miejskich, a ich ogólna liczba to obecnie 71,5 tys. osób. Najpopularniejszą spośród katowickich stacji rowerowych od kilku lat jest ta zlokalizowana na rynku (ponad 14,5 tys. wypożyczeń), a także punkty położone na placu Wolności, w pobliżu kościoła Mariackiego oraz w Dolinie Trzech Stawów.