Katowice. Nie ma pokoju i bezpieczeństwa bez edukacji etycznej

W Nowy Rok w Kościele katolickim obchodzony jest Światowy Dzień Pokoju jako uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Podczas piątkowej mszy w katowickiej katedrze arcybiskup nawiązywał do przesłania Franciszka, w którym papież wskazał, że drogą do pokoju jest "kultura troskliwości", czyli kierowanie się na co dzień troskliwością o bliźniego.

Hierarcha zauważył, że tegoroczne papieskie orędzie jest głęboko osadzone w kontekście pandemii koronawirusa. Ojciec Święty mówił o bliskości do tych, którzy stracili bliskich i tych, którzy pomagają innym. Nie zapomniał również o tych, którzy w wyniku pandemii stracili pracę. Apelował też do liderów politycznych i gospodarczych, by zapewnili dostęp do szczepionek.