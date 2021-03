Katowice. ”Marzenia trzeba realizować zawczasu” - z hospicjum na szerokie wody

Zaczęło się kilka lat temu na Warmii . Wraz ze znajomymi postanowiła wypocząć nad jednym z uroczych jezior. Dostrzegli tam osamotnioną żaglówkę, którą nikt się nie interesował. Wynajęli ją...i tak zaczęła się przygoda, która trwa do dzisiaj - co więcej, miłość jest coraz silniejsza.

Od tej pory stara się tam uciekać jak najczęściej. To dla niej czysta przyjemność, reset. Choć niektórzy są zdania, że żeglarstwo to nudny sport. Jednak dla Pani Beaty to coś więcej - pewien rodzaj wyzwania...zwłaszcza, jeśli się ma chorobę morską. "Walczę z tym. Chcę pokonywać swe słabości, dlatego jak najczęściej staram się je przełamywać" – dodaje pielęgniarka.

Słabości, które na co dzień widzi też u swych podopiecznych w hospicjum. Nawet, gdy wchodzi na pokład wciąż o nich pamięta. Trudno o tym zapomnieć. Pasja dodaje jej energii i wiary w to, że marzenia są po to by je realizować.