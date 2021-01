Katowice. Ma być szybko i bez korków. Miasto chce przebudować wylot Alei Roździeńskiego w kierunku Sosnowca, Tychów i Mysłowic

Upłynnienie ruchu i ograniczenie korków w godzinach szczytu, odciążenie drogi lokalnej na osiedlu "Gwiazdy" oraz redukcja hałasu i emisji spalin. To główne cele przebudowy Alei Roździeńskiego w Katowicach. Wartość inwestycji to ok. 95 mln złotych.

Katowice. Miasto planuję przebudowę Alei Roździeńskiego. Źródło: UM Katowice