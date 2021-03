Katowice. Dwa poważne wypadki, trzy osoby poszkodowane

Rzeczniczka katowickiej policji młodsza aspirant Agnieszka Żyłka przekazała, że do poważnego wypadku doszło na wysokości rozjazdu dróg na Mysłowice i Sosnowiec. - Został potrącony mężczyzna, który przebiegał w niedozwolonym miejscu. W ciężkim stanie został przewieziony do szpitala. Wypadek skutkował potężnymi utrudnieniami w ruchu - dodała policjantka.

Na miejscu trwają jeszcze oględziny, ale wkrótce powinny się zakończyć i normalny ruch w kierunku Sosnowca zostanie przywrócony. Jak powiedziała Żyłka, potrącony przez samochód ma 50 lat. - Został potrącony przez audi. Kierujący tym samochodem 36-latek nie miał szans go zauważyć i zareagować, widok zasłaniały mu inne pojazdy. Był trzeźwy - relacjonowała rzeczniczka.

Katowice. Karambol na al. Roździeńskiego

Kilka godzin wcześniej na al. Roździeńskiego doszło do wypadku na jezdni prowadzącej w kierunku centrum Katowic. Zderzyło się tam sześć samochodów, a korek sięgał Czeladzi. Utrudnienia trwały kilka godzin, bo tylko jeden z trzech pasów był przejezdny. Policja informowała, że sprawca tamtego wypadku, 29-latek z Sosnowca, nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdów, a badanie narkotesterem wskazało, że był pod wpływem środków odurzających. Pobrano mu krew do badań. W wypadku ucierpiały dwie jadące z nim osoby, kobieta i dziecko.