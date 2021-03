Katowice. Brutalnie pobili 40-latka w jego mieszkaniu. Ofiara trafiła do szpitala

O pobiciu katowiccy policjanci zostali zawiadomieni dopiero kilka dni po zdarzeniu. - Z ustaleń śledczych wynika, że do mieszkania 40-letniego mieszkańca Katowic przyszło 4 mężczyzn, którzy dotkliwie go pobili. Mężczyzna był uderzany pięściami po głowie i kopany. Powodem tak brutalnego zachowania napastników miała być wcześniejsza kłótnia, do której doszło pomiędzy pokrzywdzonym, a jednym ze sprawców. Po całym zdarzeniu napastnicy opuścili mieszkanie – informuje policja.

Katowice. Brutalne pobicie 40-latka

- Natychmiast po otrzymaniu zawiadomienia, katowiccy kryminalni podjęli działania zmierzające do ustalenia tożsamości sprawców, ostatecznie doprowadzając do ich zatrzymania. Czterej mężczyźni w wieku od 17 do 54 lat zostali osadzeni w policyjnym areszcie i doprowadzeni do sądu – opisują policjanci.