Jest list gończy za Jordanem Machuderskim. 28-latek usłyszał ciężkie zarzuty

Pobicie w Częstochowie

Do przestępstwa doszło w czerwcu ubiegłego roku na placu Orląt Lwowskich w Częstochowie. Do siedzącego na ławce 49-latka podeszło dwóch mężczyzn. Jeden z nich miał w ręku młotek, którym uderzył ofiarę w głowę. Ciężko ranny mężczyzna zmarł po przewiezieniu do szpitala. Policja szybko zatrzymała sprawców. 35-latek, który zadał śmiertelne ciosy został zatrzymany pod zarzutem zabójstwa. Towarzyszącemu mu koledze poszukiwanemu Jordanowi Machuderskiemu prokurator postawił zarzut udziału w śmiertelnym pobiciu.