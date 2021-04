Jaworzno. Urządzili imprezę, wpadła policja

Jak poinformowała komenda policji w Jaworznie do interwencji doszło w sobotnią noc. Lokal w centrum Jaworzna był otwarty mimo obostrzeń. Właściciel zdecydował się na zorganizowanie imprezy wbrew obowiązującym przepisom. - Okazało się, że w środku tańczyło na parkiecie kilkadziesiąt osób bez zachowania odpowiedniego dystansu i bez maseczek. Mundurowi wylegitymowali 69 uczestników imprezy. 41 osobom, które naruszyły obowiązek zakrywania ust i nosa, policjanci wręczyli mandaty karne, a wobec 24 sporządzono dokumentację, która będzie podstawą do skierowania do sądu wniosku o ukaranie – opisuje policja.