Dramat koło Częstochowy. Wstrząsające odkrycie w spalonym aucie

Zgłoszenie o płonącym aucie otrzymały 1 lutego służby z Kłobucka niedaleko Częstochowy. Do pożaru doszło we Władysławowie, na polnej drodze w leśnym zagajniku. W pojeździe znajdowały się zwęglone zwłoki. Na miejscu pojawili się policjanci kryminalni i prokurator - informuje serwis klobucka.pl.

Dramat koło Częstochowy. To zaginiony 26-latek?

Samochód został zabezpieczony do dalszych czynności procesowych. Na razie nie są znane przyczyny i okoliczności, które doprowadziły do pożaru i śmierci mężczyzny. Zostanie to ustalone podczas śledztwa. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Pomocna może się okazać sekcja zwłok.