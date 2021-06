Częstochowa. Walka z upałami. Kurtyny wodne i polewaczki

Częstochowa. Polewaczki schładzają asfalt

Polewaczki pojawią się na wybranych ulicach między godz. 9.00 a 11.00, między 12.00 a 14.00 oraz między 15.00 a 17.00. W ten sposób schładzane będą ulice: Mirowska (od centrum do wiaduktu nad trasą DK1), Warszawska (od centrum do Al. Jana Pawła II), aleja Najświętszej Marii Panny (ulice i środkowy pasaż), al. Sienkiewicza, a także ulice Śląska, Kilińskiego (od centrum do Al. Jana Pawła II), Dąbrowskiego (od centrum do Al. Jana Pawła II), Nowowiejskiego, Sobieskiego i Piłsudskiego.