Częstochowa. Bezpański psi patrol w radiowozie. Szczęśliwy finał

Do zdarzenia doszło w środę w Cykarzewie Północnym (gmina Mykanów), gdzie jeden z kierowców zatrzymał patrolujący okolicę radiowóz częstochowskiej drogówki. Mężczyzna przekazał, że nieopodal ulicą biegają dwa bezpańskie psy.

Policjanci zatrzymali się i wzięli psiaki do radiowozu, by nie wpadły pod koła przejeżdżających samochodów. Nowym towarzyszom tak bardzo spodobała się służba, że niechętnie opuścili mundurowych.

Sprawa znalazła szczęśliwy finał. Funkcjonariusze odwieźli psiaki do schroniska w Zawierciu. W czwartek zgłosił się do niego właściciel zwierzaków i zabrał je do domu.