Częstochowa. Agresywny kierowca wpadł w furię i pobił pieszego. Był objęty dozorem

Do zdarzenia doszło w sobotę przy alei Niepodległości w Częstochowie. Rozpędzone renault clio kierowane przez 27-letniego mężczyznę uderzyło w przydrożny krawężnik. Gdy kierowca wysiadł z samochodu, przechodzący tamtędy mężczyzna zwrócił mu uwagę na jego brawurową jazdę.

To wywołało agresję u młodego kierowcy. Najpierw użył gazu, a następnie przewrócił 51-letniego przechodnia. Leżącego na ziemi uderzał oraz kopał po całym ciele. Obrażenia były na tyle poważne, że ofiara z obrażeniami głowy i klatki piersiowej trafiła do szpitala.

Jak się okazało, napastnik objęty był systemem dozoru elektronicznego, ponadto był też poszukiwany w celu doprowadzenia do aresztu i odbycia kary 60 dni pozbawienia wolności. Decyzją sądu, za chuligański wybryk trafił na 3 miesiące do aresztu. Grozi mu do 5 lat więzienia.