Częstochowa. 20-letni bandyta napadał na kobiety

Do napadu na ekspedientkę doszło w środowy wieczór w częstochowskiej dzielnicy Północ. Młody mężczyzna wszedł do jednego ze sklepów, zrobił zakupy, a następnie wyciągnął z plecaka nóż i zagroził ekspedientce, że zaraz go użyje. Zażądał natychmiastowego wydania pieniędzy z kasy.