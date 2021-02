Czeladź. Wielkie owady zaatakują miasto. Nowa atrakcja robi wrażenie

Stworzenie nowoczesnego placu zabaw w parku Grabek to propozycja wyłoniona w budżecie obywatelskim. Zyskała największe poparcie mieszkańców miasta. Głosowanie odbywało się za pośrednictwem strony internetowej miasta.

- Konsultacje, miały wyłonić, którą z czterech inwestycji planowanych do realizacji przez miasto, zrealizować w tym roku, w ramach środków z budżetu obywatelskiego – wyjaśnił Zbigniew Szaleniec, burmistrz Czeladzi.

Czeladź. Będzie kolejna atrakcja w parku Grabek

- Jak widać zdecydowanie największe poparcie społeczne uzyskał projekt stworzenia w parku Grabek, nowoczesnego placu zabaw. Myślę, że to dobra decyzja, bo obecny plac zabaw, jest już mocno wysłużony. A nowy bajkowy, który planujemy tam zbudować, będzie dodatkowym magnesem, przyciągającym do naszego centralnego parku i to nie tylko naszych mieszkańców – ocenił Szaleniec.