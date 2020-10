Chorzów. Strefa zabawy dla dzieci i rekreacji dla osób starszych – w jednym miejscu w Parku Śląskim

Integracyjny plac zabaw, zawierający urządzenia do zabaw oraz siłownię pod chmurką i miejsca do urządzenia pikniku otwarto pod koniec zeszłego tygodnia w Parku Śląskim. Przestrzeń o powierzchni ok. 2,2 tys. m kw. ma służyć zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom czy dziadkom.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Park integracyjny połączy pokolenia (Park Śląski)