Chorzów. Mogą się ukrywać latami, ale w końcu popełniają błąd i wpadają

Komenda policji w Chorzowie pochwaliła się wynikami w poszukiwaniu osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. - Mundurowi praktycznie każdego dnia zatrzymują osoby, które celowo ukrywają się przed policją, chcąc uniknąć kary za popełnione przestępstwa. Wielu z poszukiwanych listami gończymi i nakazami doprowadzeń często zmienia swoje miejsca zamieszkania. Ukrywa się u swoich znajomych lub rodziny, udaje bezdomnych. Powody są różne, kara więzienia, niezapłacona grzywna sięgająca od kilkuset do kilku tysięcy złotych – wyliczają policjanci.

Chorzów. Skuteczni w poszukiwaniach

Mimo tych zabiegów przestępcom i tak nie udaje im się uniknąć konsekwencji. Tylko w ostatnim czasie chorzowscy mundurowi namierzyli aż piętnaście takich osób. - Do jednostek policji każdego dnia wpływają nakazy doprowadzenia i listy gończe, na podstawie których policjanci prowadzą poszukiwania. Działania śledczych skupione są na ustaleniu miejsca pobytu i zatrzymaniu poszukiwanych. Stróże prawa muszą działać bardzo wnikliwie, a zarazem szybko reagować na jakikolwiek informacje. Często liczą się dosłownie minuty. Na co dzień tropieniem i ustalaniem miejsc pobytu osób ściganych przez wymiar sprawiedliwości, zajmują się policjanci wyspecjalizowani w prowadzeniu poszukiwań. Nie znaczy to jednak, że tylko oni zatrzymują poszukiwanych. Ci często "wpadają” w trakcie kontroli drogowej czy też zwykłej interwencji – opisują chorzowscy stróże prawa.