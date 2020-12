Bytom. Opera Śląska zaprasza na kolędowanie online

- Co roku zapraszamy naszych Melomanów do Opery Sląskiej na wspólne kolędowanie. Obecnie jest to niestety niemożliwe. Tym razem to my gościmy w Waszych domach za pośrednictwem TVP3 Katowice. Zawsze staraliśmy się, aby nasz koncert był zróżnicowany repertuarowo, a w tym roku poza zespołem orkiestrowym usłyszymy również aranżacje z towarzyszeniem zespołu Szymona Klekowickiego. Mam nadzieję, że wspaniali soliści, których zaprosiłem do tego wyjątkowego wieczoru podarują nam chwile wzruszeń i radości – mówi Łukasz Goik, dyrektor Opery Śląskiej w Bytomiu.