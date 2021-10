Bielsko-Biała. Teatr Polski rozpoczął sezon, premiera na początek

"Krum" to przesiąknięta smutkiem komedia o strachu przed życiem, o niemożliwości zmiany, o marzeniach, które nigdy nie zostaną urzeczywistnione. Z drugiej strony to opowieść o kruchości życia i o rozpaczliwym przywieraniu do niego, szukaniu miłości i wspólnoty – powiedziała Irena Świtalska z bielskiego teatru,