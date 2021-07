Bielsko-Biała. Świetna wiadomość dla kierowców. Ul. Cieszyńska przejezdna na całej długości

Bielsko-Biała. Ul. Cieszyńska przejezdna na całej długości

Do zakończenia inwestycji pozostały do wykonania jedynie prace wykończeniowe. W różnych miejscach robotnicy pracują przy montażu świateł, malowaniu oznaczenia poziomego itp. - Dlatego należy zachować szczególną ostrożność na całej długości ulicy Cieszyńskiej, tym bardziej, że są to nowe rozwiązania i wszyscy musimy ich nauczyć. Drogowcy proszą o cierpliwość i podkreślają, że to już ostatnia prosta na drodze do zakończenia prac na Cieszyńskiej – poinformował bielski samorząd.