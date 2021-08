Bielsko-Biała. Nowe ścieżki rowerowe, centrum miasta przyjazne rowerzystom

Zatwierdzony jest już projekt organizacji ruchu dla trasy rowerowej wiodącej od bielskiego Ratusza poprzez ulice: Ratuszową, 11 Listopada, Cechową, Wałową, Podwale i Jana Kilińskiego aż do Michała Grażyńskiego. Szczególnie ważna dla rowerzystów jest zmiana na ul. 11 Listopada, na której niejednokrotnie dochodził do spięć pomiędzy pieszymi a rowerzystami. Ci ostatni uważali, że marmurowe płytki to dla nich przeznaczony tor jazdy, gdy tymczasem do tej pory formalnie nie mogli poruszać się po tej ulicy.