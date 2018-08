Skrępowali taśmą, dusili, wrzucili do bagażnika. Bo nie oddał 50 zł

Nawet 10 lat mogą spędzić w więzieniu dwaj mężczyźni, którzy znęcali się nad znajomym. 36-latek był winien jednemu z nich 50 złotych. By wyegzekwować dług, znęcali się nad nim, grozili śmiercią i więzili go przez kilkanaście godzin.

Oprawców odnaleziono na jednym z parkingów leśnych w powiecie kościerskim (Autokult.pl, Fot: Marcin Łobodziński)

50 zł długu wystarczyło, żeby doprowadzić wierzycieli do furii. By wyegzekwować dług, dwaj mężczyźni skrępowali dłużnika taśmą techniczną, bili, dusili i wrzucili do bagażnika. O sprawie zostali poinformowani kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku.

Trop w tej sprawie doprowadził ich do dwóch sprawców w wieku 29 i 26-lat. Mężczyźni ci, jak się okazało, przyjechali samochodem do swojego znajomego i domagali się zwrotu 50 zł. W trakcie rozmowy doszło do szarpaniny, która przerodziła się w znęcanie. Sprawcy pozbawili dłużnika wolności, grozili pozbawieniem życia, a następnie wystraszonego po kilkunastu godzinach zostawili w środku lasu. Gdy zaczęła szukać ich policja, sami też ukryli się w lesie.

Oprawców odnaleziono na jednym z parkingów leśnych w powiecie kościerskim. Trafili do policyjnego aresztu. Sąd przychylił się do wniosku policjantów i prokuratury, by spędzili w nim trzy najbliższe miesięcy. Zatrzymanym grozi kara nawet 10 lat pozbawienia wolności.