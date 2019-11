Skok na zamek w Dreźnie. "Mission impossible"

Rabunku w drezdeńskim Zielonym Sklepieniu dokonały cztery osoby – ustaliła policja. Władze muzeum są zszokowane tym, jak szybko złodzieje sforsowali zabezpieczenia. System był sprawdzany cztery lata temu.

Do napadu doszło w poniedziałek tuż przed 5:00 rano. Złodzieje wdarli się do Zamku Rezydencyjnego w Dreźnie, gdzie od czasów polskiego króla Augusta Mocnego wystawiana jest słynna kolekcja klejnotów, uznawana za jedną z najcenniejszych w Europie.

Na udostępnionym przez policję nagraniu widać, jak złodzieje roztrzaskują toporem gablotę, w której znajdowały się kosztowności. Muzeum poinformowano, że zginęły trzy komplety królewskiej biżuterii. W sumie łupem mogło paść około 100 przedmiotów, w tym medali, klamer, guzików, pagonów oraz różnego rodzaju ozdób wysadzanych drogocennymi kamieniami. We wtorek policja opublikowała zdjęcia ośmiu skradzionych kosztowności.

Śledczy zaapelowali też, by wszystkie osoby, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje związane ze sprawą, zgłaszały się na policję. Dotychczas wpłynęło około 205 takich zgłoszeń.

Sforsowanie gabloty miało trwać 15 min

Dyrektor Zielonego Sklepienia Dirk Syndram jest zszokowany tym, jak szybko złodzieje dostali się do wnętrza i sforsowali gablotę z biżuterią.

– Wydawało się, że takie włamanie to "mission impossible”. Nasz system bezpieczeństwa był sprawdzany przed czterema laty, wszystko było wówczas na najwyższym poziomie – powiedział w rozmowie z dziennikiem "Saechsische Zeitung” Dirk Syndram.

Skok doskonały?

Złodzieje najpierw podpalili skrzynkę transformatorową, co spowodowało odcięcie prądu, wyłączenie alarmu oraz ulicznego oświetlenia. Według szefa dwudziestoosobowego zespołu śledczego, zajmującego się sprawą, Ola Richtera, skok był wyjątkowo dobrze zaplanowany i przeprowadzony.

Zamek Rezydencyjny jest centralnym punktem Państwowych Zbiorów Dzieł Sztuki w Dreźnie. Wyjątkowe i aktualne do dnia dzisiejszego znaczenie dzieła sztuki otrzymały w XVIII wieku, dzięki Augustowi II Mocnemu i jego synowi Augustowi III. Elektor saski i król Polski nakazał w roku 1720 utworzenie pierwszych zbiorów specjalnych, do których należą m.in. Zielone Sklepienie, Zbiory Rzeźb i Gabinet Miedziorytów. Król polecił też, by część kolekcji udostępniono publiczności.