Skazani na powolne umieranie. Ilu niewinnych odsiaduje w Polsce długie wyroki

- To jest jak nowotwór. Oni są skazani na swego rodzaju powolne umieranie – mówi prawniczka Maria Ejchart-Dubois. Marcin i Krzysztof, Piotr, Adam, Jan, Arkadiusz – lista osób, które mogły zostać niesłusznie skazane na wieloletnie więzienie liczy kilkadziesiąt nazwisk. Eksperci od lat walczą o ponowne zbadanie ich spraw.

Wrobieni w dożywocie?

Nie zostawił żadnych śladów

Jedynym dowodem winy Piotra było to, że sam się obciążył w śledztwie, do czego prawdopodobnie został zmuszony przez śledczych. Nikt nie wziął pod uwagę badań wariograficznych, jakim zostali poddani krewni zamordowanych kobiet. Biegła orzekła, że mieli związek z zabójstwami. Śledczy nie podjęli tego tropu. W winę Piotra nie wierzą eksperci, Helsińska Fundacja Praw Człowieka ani siostra i córka zamordowanych kobiet.

Klinika Niewinności działa od 19 lat. W tym czasie wytypowała około 20 spraw, w których mogło dojść do niesłusznego skazania. – Na pewno jest ich więcej. Sądy popełniają błędy, niewinni ludzie trafiają do więzienia i musimy się z tym pogodzić. Potrzebne jest jednak rozwiązanie systemowe, które pozwoli analizować te sprawy ponownie – mówi Maria Ejchart-Dubois.

Zbrodnia sądowa

Dudała to kolejna osoba, który czeka na wznowienie postępowania, bo mogła zostać niesłusznie skazana m.in. z powodu zaniedbań i nadużyć w działaniach organów ścigania. – Policjantom często zależy na dobrych wynikach i wysokiej wykrywalności sprawców przestępstw. Dochodzi do tego splendor za szybkie rozwiązanie sprawy. W każdej organizacji trafiają się ludzie, którzy są tam z przypadku. Mają manię wielkości, kompleksy, które próbują leczyć, a ich ofiarami padają czasem niewinne osoby – mówi Rapacki.

Przyznaje, że o takich funkcjonariuszach mówiło się, że policja uratowała im życie, bo nigdzie indziej by sobie nie poradzili. - Zdarza się, że takie osoby na siłę dopasowują dowody lub błędnie je gromadzą, piszą notatki ze zmyślonych zdarzeń, które mają potwierdzać rzeczy w istocie nie mające miejsca, relacjonują informacje z anonimowego źródła, które nie istnieje, po to choćby by móc się wykazać – mówi detektyw.

Były szef policji przyznaje, że zna policjantów, którzy "zakochiwali się" w świadkach, gangsterach, którzy składali takie zeznania, które pozwalały obciążać innych, niekoniecznie winnych. - Spotkałem się z przypadkami, że policjanci przeprowadzali pseudo operacyjną rozmowę, czyli wzywali kogoś, kto nie miał żadnego związku ze sprawą. Opowiadali mu o szczegółach zbrodni. Po pewnym czasie ta osoba była wzywana na przesłuchanie i powtarzała to, co usłyszała od policjantów.

Czekają na sprawiedliwość

Marcin Chmielewski i Krzysztof Kaczmarczyk od 20 lat odsiadują wyrok dożywocia za zabicie dwóch braci. Prawnicy cały czas szukają sposobu, by ich uwolnić. Piotr Mikołajczyk usłyszał wyrok 25 lat za zabójstwo dwóch kobiet. Przebywa za kratami od ośmiu. Rzecznik Praw Obywatelskich złożył kasację w tej sprawie. Skarga o naruszenie prawa do rzetelnego procesu czeka na rozpatrzenie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

- W Polsce nie ma żadnych badań dotyczących tego, ile osób zostało skazanych niesłusznie. W Stanach Zjednoczonych to kilka procent. Jeśli przełożymy to na Polskę, to znaczy, że w więzieniach przebywa 2-4 tysiące niewinnych osób. Osoba, która niesłusznie trafiła do więzienia na najwyższą karę, jest skazana na swego rodzaju powolne umieranie – mówi Maria Ejchart-Dubois.