Skazał organizatorkę "Czarnego Protestu". Sędzia z Kielc awansował

Kilka miesięcy temu ukarał organizatorkę "Czarnego Protestu" grzywną za znak Polki Walczącej. Teraz sędzia Robert Dróżdż został nowym wiceprezesem ds. karnych Sądu Okręgowego w Kielcach.

Jak podaje kielecka "Gazeta Wyborcza", do tej pory sędzia Dróżdż orzekał w wydziałach karnych Sądu Rejonowego w Kielcach, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego wydziału karnego. Co więcej, w podobny spodób awansował Paweł Stępień, który teraz został wiceprezesem ds. cywilnych sądu okręgowego.

Sędzia Dróżdż ukarał kobietę grzywną 2 tys. złotych. – Mamy do czynienia z prawnie chronionym znakiem. Zgodnie z ustawą każdy obywatel ma otaczać go czcią i szacunkiem – uzasadniał swój wyrok. Według niego, organizatorka "nie dopełniła swoich obowiązków" i powinna wezwać wszystkie osoby z kontrowersyjnymi naklejkami do opuszczenia zgromadzenia. W drugiej instancji wyrok został utrzymany, ale Sąd Okręgowy w Kielcach obniżył grzywnę do kwoty 500 złotych.