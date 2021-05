Skargi w KRS na przemęczenie obowiązkami. "5 godzin efektywnej pracy"

- Od lutego pracujemy według określonego schematu: od 9:00 do 11:00 lub 12:00, następnie mamy zapewnioną co najmniej 45-minutową przerwę, później pracujemy nie dłużej niż do 14:00 - 14:30, co daje łącznie 5 godzin efektywnej pracy. To nie jest tak, że jesteśmy przeciążeni w tym czasie pracą, a takie sformułowanie po ubiegłym posiedzeniu padło. 5 godzin posiedzenia plenarnego, to nie jest przeciążenie pracą, jest jeszcze czas, żeby czytać akta, albo wykonywać inną pracę na rzecz Rady - wyjaśniał przewodniczący KRS.