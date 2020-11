Siostry zakonne wysłały list do RPO. Krytykują artykuł "Gazety Wyborczej"

Trzy elżbietanki z Poznania zwróciły się do rzecznika praw obywatelskich z prośbą o pomoc. Zakonnicom nie spodobał się tekst "Gazety Wyborczej", w którym ich funkcję sprowadzono do służących biskupów. Uznały, że doszło do dyskryminacji.

Trzy elżbietanki zaprotestowały wobec stwierdzeń zawartych w artykule "Gazety Wyborczej"(źródło: archipoznan.pl)