Silne mrozy wracają do Polski. Ostrzeżenia dla czterech województw

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed niskimi temperaturami, które w nocy z poniedziałku na wtorek wystąpią w województwach: małopolskim, podkarpackim, śląskim i dolnośląskim. Miejscami termometry pokażą aż 17 stopni poniżej zera.

Najzimniej będzie w górach, gdzie temperatura minimalna spadnie od -12 st. C do -15 st. C, a miejscami nawet do -17 st C. Bardzo mroźnie będzie również w Krakowie i Rzeszowie (-9 st. C) oraz Katowicach, Lublinie i Białymstoku (- 8 st. C).