Seniorzy na koncercie metalowym. Uciekli z domu opieki

W niemieckim Dithmarschen doszło do nietypowego wydarzenia. Podczas weekendu w lokalnym oddziale policji zgłoszono zaginięcie dwóch podopiecznych domu spokojnej starości.

Staruszków udało się odnaleźć w nocy z piątku na sobotę. Przebywali oni na terenie trwającego właśnie festiwalu Wacken Open Air. Wydarzenie to jest świętem dla fanów muzyki metalowej z całego świata. Bilety na imprezę zostały w całości wyprzedane na długo przed rozpoczęciem imprezy. Nie wiadomo czy para pensjonariuszy posiadała bilety wstępu. Pewne jest, że tuż po odnalezieniu mężczyźni byli zmęczeni i zdezorientowani. Zaprowadzono ich do festiwalowego punktu medycznego, gdzie stwierdzono, że Panom nic nie dolega. Mężczyznom najwyraźniej bardzo spodobał się koncert, ponieważ nie chcieli wracać do domu opieki. Po dłuższej rozmowie z funkcjonariuszami zgodzili się jednak na powrót do domu. Aby mieć pewność, że staruszkowie ponownie nie zniknął przez całą drogę towarzyszył im patrol policji.